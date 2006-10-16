Ляличев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

16.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Ляличев Иван

Мать: Ляличева Полина

Рождение ребёнка
26.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2006
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