(Бурова) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Петр
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
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Бракосочетание
07.01.1880
Рождение ребёнка
14.12.1880
Дочь: (Бурова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Новоселов Федор Власиевич
Рождение ребёнка
20.10.1884
Отец ребёнка: Новоселов Федор Власиевич
Смерть
Неизвестно