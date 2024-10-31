(Бурова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бурова) Параскева Петровна

(Бурова) Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Петр

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Бракосочетание
07.01.1880

Муж: Новоселов Федор Власиевич

Рождение ребёнка
14.12.1880

Дочь: (Бурова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Новоселов Федор Власиевич

Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Новоселов Яков Федорович

Отец ребёнка: Новоселов Федор Власиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.