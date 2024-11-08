Сахарова (Лебедева) Александра Андреева
Место рождения
Дата рождения04.11.1857 ст.
Дата смерти29.08.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1857 ст.
Отец: Андрей Флегонтов
Мать: Хиония Максимова
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1880 ст.
Сын: Сахаров Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
05.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
26.11.1889 ст.
Сын: Сахаров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Сахарова Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов
Смерть
29.08.1917 ст.
От простуды в возрасте 58 лет