Сахарова (Лебедева) Александра Андреева 04.11.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахарова (Лебедева) Александра Андреева

Место рождения

Серково, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

04.11.1857 ст.

Дата смерти

29.08.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1857 ст.

Отец: Андрей Флегонтов

Мать: Хиония Максимова

Серково, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
28.01.1880 ст.

Муж: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1880 ст.

Сын: Сахаров Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1882 ст.

Сын: Сахаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.

Сын: Сахаров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1889 ст.

Сын: Сахаров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Сахарова Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Сахаров Дмитрий Осипов

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
29.08.1917 ст.
Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От простуды в возрасте 58 лет

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