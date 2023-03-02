Сомов Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Серафим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1912

Дата смерти

18.07.1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912

Отец: Сомов Федор

Мать: Александра

Смерть
18.07.1912
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