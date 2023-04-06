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Зайцев Даниил Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

30.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зайцев Андрей Константинович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1895

Жена: Зайцева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Фостова Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Зайцева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
22.07.1908

Сын: Зайцев Николай Данилович

Мать ребёнка: Зайцева Варвара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1909
Причина смерти: легкие
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