Зайцев Даниил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти30.10.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зайцев Андрей Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1895
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Фостова Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Зайцева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1908
Мать ребёнка: Зайцева Варвара Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1909
Причина смерти: легкие