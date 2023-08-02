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Krupel (Kliks) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Kliks Karol

Мать: Kliks Juzefa

Смерть
Неизвестно
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