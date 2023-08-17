Костычева (Чиркова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1826
Дочь: Дешкина Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костычев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Костычев Никита - отдан в рекруты Иванович
Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Костычев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно