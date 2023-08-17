Костычева (Чиркова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костычева (Чиркова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1826

Дочь: Дешкина Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Костычев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Костычев Никита - отдан в рекруты Иванович

Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Костычев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Костычев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костычев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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