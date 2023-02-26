(Чепелкина) Мария Парфенова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти22.02.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1796
Муж: Аким Дорофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.02.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1808