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(Чепелкина) Мария Парфенова

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

22.02.1808

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Муж

До 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1796

Муж: Аким Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.02.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1808
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