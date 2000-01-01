Калужникова Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова Людмила Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калужников Георгий Александрович

Мать: Калужникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Х

Смерть
Неизвестно
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