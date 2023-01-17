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Акулина Ефимовна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Ефим Павлович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1895

Муж: Дорогов Аким Капитонович

Рождение ребёнка
22.05.1898

Дочь: Елена Акимовна

Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович

Рождение ребёнка
11.08.1903

Дочь: Василиса Акимовна

Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович

Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович

Смерть
Неизвестно
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