Акулина Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Ефим Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.?.1895
Рождение ребёнка
22.05.1898
Дочь: Елена Акимовна
Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович
Рождение ребёнка
11.08.1903
Дочь: Василиса Акимовна
Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Дорогов Аким Капитонович
Смерть
Неизвестно