Москалёва Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно