Москалёва Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалёва Агафия

Москалёва Агафия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Москалёв Семён Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалёв Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close