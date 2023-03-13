Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коржуковъ Пантелей
Коржуковъ Пантелей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1781
Пол
Мужской
Отец
Коржуковъ Герасимъ
1747 г.р.
Мать
Коржукова (Мартынова) Прасковья
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Коржуковъ Герасимъ
Мать:
Коржукова Прасковья
Рамодановка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия