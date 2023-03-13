Коржуковъ Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржуковъ Пантелей

Коржуковъ Пантелей

avatar

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Коржуковъ Герасимъ

Мать: Коржукова Прасковья

Рамодановка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close