Рычков Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Александр Федорович

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Место рождения

Россия, Вологодская область, Тотемский район, д. Михайловка

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Вологодская область, Тотемский район, д. Михайловка
Рождение ребёнка
12.04.1937

Дочь: Масионис Галина Александровна

Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна

Смерть
31.01.1944
Украинская ССР, Винницкая обл., Оратовский р-н, д. Мервин, западная окраина
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