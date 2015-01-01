Рычков Александр Федорович
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Тотемский район, д. Михайловка
Дата рождения1903
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Вологодская область, Тотемский район, д. Михайловка
Рождение ребёнка
12.04.1937
Дочь: Масионис Галина Александровна
Мать ребёнка: Рычкова Глафира Ивановна
Смерть
31.01.1944
Украинская ССР, Винницкая обл., Оратовский р-н, д. Мервин, западная окраина