Ерастова (Мокина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова (Мокина) Надежда

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мокинъ Яковъ

Мать: Мокина Прасковья

Александровка
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Ерастовъ Леонтий

Рождение ребёнка
01.12.1848

Дочь: Ерастова Варвара

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
25.02.1850

Сын: Ерастовъ Порфирій

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
30.12.1851

Дочь: Ерастова Анисья

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
24.12.1852

Дочь: Ерастова Анисья

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
22.01.1854

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
04.01.1857

Дочь: Ерастова Аполлинария

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Ерастовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1862

Сын: Ерастовъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
Рождение ребёнка
19.06.1864

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий

Александровка
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