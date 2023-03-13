Ерастова (Мокина) Надежда
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мокинъ Яковъ
Мать: Мокина Прасковья
Александровка
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Ерастовъ Леонтий
Рождение ребёнка
01.12.1848
Дочь: Ерастова Варвара
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
25.02.1850
Сын: Ерастовъ Порфирій
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
30.12.1851
Дочь: Ерастова Анисья
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
24.12.1852
Дочь: Ерастова Анисья
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
22.01.1854
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
04.01.1857
Дочь: Ерастова Аполлинария
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Ерастовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
04.08.1862
Сын: Ерастовъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка
Рождение ребёнка
19.06.1864
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ерастовъ Леонтий
Александровка