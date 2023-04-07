Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Маремьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Матвей Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Леонтьевич

Смерть
1769
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