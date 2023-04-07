Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Маремьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Матвей Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Леонтьевич
Смерть
1769