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Сорокин Даниил Васильевич
Сорокин Даниил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Василий Васильевич
1980 г.р.
Мать
Сорокина (Федоркова) Елена Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2014
Отец:
Сорокин Василий Васильевич
Мать:
Сорокина Елена Викторовна
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