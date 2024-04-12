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Богданова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1852 ст.

Муж: Богданов Геннадий Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1880

Дочь: Богданова Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
27.04.1881

Дочь: Богданова Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.1882 ст.

Сын: Богданов Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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