Богданова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1852 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1880
Дочь: Богданова Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
27.04.1881
Дочь: Богданова Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.1882 ст.
Сын: Богданов Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Богданов Геннадий Владимирович
Смерть
Неизвестно