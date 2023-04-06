Семенихин Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменихин Алексей Филиппович

Семенихин Алексей Филиппович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Семенихин Филипп Иванович

Мать: Семенихина Соломонида Васильевна

Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Семенихина Ефросинья Каллиниковна

Рождение ребёнка
07.09.1877

Дочь: Виноградова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Семенихина Ефросинья Каллиниковна

Рождение ребёнка
19.02.1887

Сын: Семенихин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Семенихина Ефросинья Каллиниковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close