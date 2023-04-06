Семенихин Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
07.09.1877
Дочь: Виноградова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Семенихина Ефросинья Каллиниковна
Рождение ребёнка
19.02.1887
Сын: Семенихин Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Семенихина Ефросинья Каллиниковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно