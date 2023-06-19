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Виногоров Николай Андреевич
Виногоров Николай Андреевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1894
Дата смерти
1914
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Андрей Иванович
1867 г.р.
Мать
Виногорова (Пауткина) Фелицата Сергеевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Виногоров Андрей Иванович
Мать:
Виногорова Фелицата Сергеевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1914
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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