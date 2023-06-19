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Виногоров Николай Андреевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1894

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Виногоров Андрей Иванович

Мать: Виногорова Фелицата Сергеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1914
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл