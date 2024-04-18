Иванов Александр Тимофеевич
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Новопесчаное
Дата рождения04.04.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1921
Отец: Иванов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана