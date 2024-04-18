Иванов Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Тимофеевич

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Новопесчаное

Дата рождения

04.04.1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1921

Отец: Иванов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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