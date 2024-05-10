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Стефанцев Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефанцев Владимир

Мать: Стефанцева Мария

Рождение ребёнка
05.03.?

Сын: Стефанцев Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанцев Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1958

Дочь: Мельник Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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