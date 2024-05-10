Стефанцев Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефанцев Владимир
Мать: Стефанцева Мария
Рождение ребёнка
05.03.?
Сын: Стефанцев Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанцев Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
04.10.1958
Дочь: Мельник Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Стефанцева Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно