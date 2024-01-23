Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

2000 г.р.
2009 г.р.

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: Райхана

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Камилә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2009

Сын: Самат

Мать ребёнка: не указана

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