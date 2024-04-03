Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна

Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1767

Муж: Тит Семенов Рекрут

Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Андрей Нефедов и Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
08.12.1769

Сын: Степан Титов

Отец ребёнка: Тит Семенов Рекрут

Смерть
Неизвестно

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