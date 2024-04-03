Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1767
Муж: Тит Семенов Рекрут
Николаевская церковь села Лычное
Witnesses:Андрей Нефедов и Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
08.12.1769
Сын: Степан Титов
Отец ребёнка: Тит Семенов Рекрут
Смерть
Неизвестно