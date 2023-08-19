Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1872
Отец: Григорий Анциферов
Мать: Софья Митрева
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. 1 января 1872 — 31 декабря 1872 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1... Показать все
Смерть
Неизвестно