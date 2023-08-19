Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Григорьевич

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1872

Отец: Григорий Анциферов

Мать: Софья Митрева

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. 1 января 1872 — 31 декабря 1872 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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