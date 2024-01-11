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Хмелевская Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1864 ст.

Муж: Хмелевский Дионисий Кирилов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Моисеева Пелагея Денисова

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Сын: Хмелевский Павел Дионисиев

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Хмельнов Максим Дионисиев

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Дочь: Ягупова Татьяна Дионисиева (Денисова)

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение - 7 января, поручители Яков Егоров Старостин (сц. Писемское), Марфа Петрова (жена Антона Фирсова, сц. Писемское)
Рождение ребёнка
17.06.1880 ст.

Сын: Хмелевский Иван Дионисиев

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.

Сын: Хмелевский Георгий Дионисиев

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.

Сын: Хмелевский Василий Денисов

Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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