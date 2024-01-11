Хмелевская Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.05.1864 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Моисеева Пелагея Денисова
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Сын: Хмелевский Павел Дионисиев
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Хмельнов Максим Дионисиев
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.
Дочь: Ягупова Татьяна Дионисиева (Денисова)
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Крещение - 7 января, поручители Яков Егоров Старостин (сц. Писемское), Марфа Петрова (жена Антона Фирсова, сц. Писемское)
Рождение ребёнка
17.06.1880 ст.
Сын: Хмелевский Иван Дионисиев
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.
Сын: Хмелевский Георгий Дионисиев
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.
Сын: Хмелевский Василий Денисов
Отец ребёнка: Хмелевский Дионисий Кирилов
Смерть
Неизвестно