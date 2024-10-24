Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

06.08.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мина Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1846

Сын: Павел Минин

Отец ребёнка: Мина Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Илья Минин

Отец ребёнка: Мина Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Дочь: Наталья Минина

Отец ребёнка: Мина Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.08.1865
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от венерической болезни

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