Феодосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти06.08.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мина Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1846
Сын: Павел Минин
Отец ребёнка: Мина Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1857
Сын: Илья Минин
Отец ребёнка: Мина Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1859
Дочь: Наталья Минина
Отец ребёнка: Мина Михайлович
Смерть
06.08.1865
Причина смерти: от венерической болезни