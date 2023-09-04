- Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 03.11.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.
Сын: - Арсений Иванович
Отец ребёнка: - Иван Васильевич
Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Иван Васильевич
Смерть
После 03.11.1900 ст.