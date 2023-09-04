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- Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 03.11.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1870 ст.

Сын: - Арсений Иванович

Отец ребёнка: - Иван Васильевич

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Иван Васильевич

Смерть
После 03.11.1900 ст.
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