Беляева Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Беляев Александр Семенов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Прасковья Александрова
Отец ребёнка: Беляев Александр Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно