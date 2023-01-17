Беляева Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Беляев Александр Семенов

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Прасковья Александрова

Отец ребёнка: Беляев Александр Семенов

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Семенов

Смерть
Неизвестно
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