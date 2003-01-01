Погонцев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1931
Дата смерти01.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931
Отец: Погонцев Дмитрий
Мать: Погонцева Марина
Рождение ребёнка
19.08.1952
Сын: Погонцев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1954
Дочь: Погонцева Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1962
Сын: Погонцев Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна
Смерть
01.01.2003