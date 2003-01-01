Погонцев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонцев Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1931

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1931

Отец: Погонцев Дмитрий

Мать: Погонцева Марина

Рождение ребёнка
19.08.1952

Сын: Погонцев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.1954

Дочь: Погонцева Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1962

Сын: Погонцев Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Погонцева Любанова Ольга Михайловна

Смерть
01.01.2003
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