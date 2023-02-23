Березюк Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1899
Мать ребёнка: Березюк Елена (?)
с. Клементиново, Дрогичинского р-на Брестской обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Березюк Макар
Мать ребёнка: Березюк Елена (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березюк Иван
Мать ребёнка: Березюк Елена (?)
Смерть
Неизвестно