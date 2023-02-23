Березюк Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березюк Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Березюк Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Березюк Елена (?)

с. Клементиново, Дрогичинского р-на Брестской обл.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Березюк Макар

Мать ребёнка: Березюк Елена (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березюк Иван

Мать ребёнка: Березюк Елена (?)

Смерть
Неизвестно
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