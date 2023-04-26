Березюк Елена (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1899
Отец ребёнка: Березюк Карп
с. Клементиново, Дрогичинского р-на Брестской обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Березюк Макар
Отец ребёнка: Березюк Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березюк Иван
Отец ребёнка: Березюк Карп
Смерть
Неизвестно