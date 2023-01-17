Шарова Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Ираида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Шарова Мария Александрова

Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шаров Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович

Романцево, Буйский муниципальный район, Костромская область
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