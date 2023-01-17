Шарова Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Шарова Мария Александрова
Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шаров Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шаров Александер Михайлович
Романцево, Буйский муниципальный район, Костромская область