Григорьев Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Григорьева Анна Федорова
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Григорьев Георгий Федоров
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мелихова Александра Федорова
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Григорьева
Смерть
Неизвестно