Черноморец Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.2018
Сын: Кузьменко Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2020
Дочь: Кузьменко Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности