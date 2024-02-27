Черноморец Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноморец Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2018

Сын: Кузьменко Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.2020

Дочь: Кузьменко Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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