Благинина Марья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Дрогалева (Благинина) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Благинина (Благинина) Марина Васильева
Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Благинина (Благинина) Мавра Васильева
Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Благинина (Благинина) Надежда Васильева
Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев
Смерть
1777