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Благинина Марья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Василий Андреев

Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Благинин Максим Васильев

Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Дрогалева (Благинина) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Благинина (Благинина) Марина Васильева

Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Благинина (Благинина) Мавра Васильева

Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Благинина (Благинина) Надежда Васильева

Отец ребёнка: Благинин Василий Андреев

Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1777

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