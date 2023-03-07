Гаврина (Юрасова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1905 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.
Сын: Гаврин Петр Иванов
Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев
Рождение ребёнка
04.02.1911 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Сын: Гаврин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905