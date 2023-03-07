Гаврина (Юрасова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврина (Юрасова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.1905 ст.

Муж: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.

Сын: Гаврин Петр Иванов

Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1911 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Сын: Гаврин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Гаврин Иоанн Артемьев

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1905
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