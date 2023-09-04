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Пигильцов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1964

Сын: Пигильцов Олег Александрович

Мать ребёнка: Пигильцова Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.01.1967

Дочь: Пигильцова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Пигильцова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигильцова Елена Александровна

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