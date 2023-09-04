Пигильцов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1964
Сын: Пигильцов Олег Александрович
Мать ребёнка: Пигильцова Елена Александровна
Рождение ребёнка
12.01.1967
Дочь: Пигильцова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Пигильцова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно