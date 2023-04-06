Косарева (Медведева) Домна
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Медведевъ Григорій
Мать: Медведева Ефросинья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ильина Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Косаревъ Егоръ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Косаревъ Егоръ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Косаревъ Алексѣй
Отец ребёнка: Косаревъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косаревъ Егоръ