Ишкова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1914
Сын: Ишков Косьма Иванов
Отец ребёнка: Ишков Иван Кононов
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишков Иван Кононов
Смерть
Неизвестно