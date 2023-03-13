Муратовъ Агапъ
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Муратовъ Василий
Мать: Муратова Акулина Иванова
Тимошкино
Рождение ребёнка
08.10.1784
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
04.05.1791
Сын: Муратовъ Семенъ
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова
Рождение ребёнка
26.11.1795
Сын: Муратовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муратова Авдотья Маркова