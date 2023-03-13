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Муратовъ Агапъ

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Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Муратовъ Василий

Мать: Муратова Акулина Иванова

Тимошкино
Рождение ребёнка
08.10.1784

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1791

Сын: Муратовъ Семенъ

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1795

Сын: Муратовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Маркова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Авдотья Маркова

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