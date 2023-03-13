Муратова Авдотья Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1784
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ
Рождение ребёнка
04.05.1791
Сын: Муратовъ Семенъ
Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ
Рождение ребёнка
26.11.1795
Сын: Муратовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муратовъ Агапъ