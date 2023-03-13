Муратова Авдотья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Авдотья Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1784

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1791

Сын: Муратовъ Семенъ

Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1795

Сын: Муратовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Муратовъ Агапъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратовъ Агапъ

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