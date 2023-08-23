(Бешенцева) Камида Агаповна
Место рожденияРосся, Новосибирская область, город Барабинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешенцев Агап Захарович
Мать: Евгения Афанасьевна
Росся, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
30.05.1931
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1938
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно