(Бешенцева) Камида Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бешенцева) Камида Агаповна

Место рождения

Росся, Новосибирская область, город Барабинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешенцев Агап Захарович

Мать: Евгения Афанасьевна

Росся, Новосибирская область, город Барабинск
Рождение ребёнка
30.05.1931

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
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