Гребнова Акулина Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Гребновъ Матвей
Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гребновъ Кузьма
Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребновъ Иванъ