Гребнова Акулина Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнова Акулина Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Гребновъ Матвей

Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гребновъ Кузьма

Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гребновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребновъ Иванъ

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