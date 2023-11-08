Шадрина (Грозина) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Грозина) Наталья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1974

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серёжников Сергей Борисович

Развод
Неизвестно

Муж: Серёжников Сергей Борисович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Алексей Алексеевич

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