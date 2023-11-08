Шадрина (Грозина) Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серёжников Сергей Борисович
Развод
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно