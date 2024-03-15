Худолей Олег
мужской, родился 29.05.1968, Амурская область, Зейский район, с. Овсянка
ОтецХудолей Валерий Георгиевич22.11.1944 г.р.
Дети
Добрынина (Худолей) АллаНеизвестно г.р.
Худолей ВалерийНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1968
Отец: Худолей Валерий Георгиевич
Мать: не указана
Амурская область, Зейский район, с. Овсянка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худолей Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина (Худолей) Алла
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Амурская область, г. Зея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худолей Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Амурская область, г. Зея