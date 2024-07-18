Каманин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманин Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каманин Виктор Николаевич

Мать: Каманина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каманина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Динара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каманина Алиса

Мать ребёнка: Динара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каманина Анастасия

Мать ребёнка: Каманина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каманин Максим

Мать ребёнка: Каманина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Динара

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