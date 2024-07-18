Каманин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каманина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Динара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каманина Алиса
Мать ребёнка: Динара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каманина Анастасия
Мать ребёнка: Каманина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каманин Максим
Мать ребёнка: Каманина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Динара