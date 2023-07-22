Грахова Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грахова Татьяна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Грахов Стефан Артамонович

Отец ребёнка: Грахов Артамон Фёдорович

Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грахов Артамон Фёдорович

Смерть
До 1782
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