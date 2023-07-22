Грахова Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Грахов Стефан Артамонович
Отец ребёнка: Грахов Артамон Фёдорович
Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782