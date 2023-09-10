Вишнякова Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Федотова Лидия Вениаминовна

Отец ребёнка: Виноградов Вениамин Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1981

Сын: Виноградов Алексей Вениаминович

Отец ребёнка: Виноградов Вениамин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Вениамин Алексеевич

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