Вишнякова Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Федотова Лидия Вениаминовна
Отец ребёнка: Виноградов Вениамин Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1981
Сын: Виноградов Алексей Вениаминович
Отец ребёнка: Виноградов Вениамин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно