Заводько (Самойлова) Ксения Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводько (Самойлова) Ксения Демьяновна

Заводько (Самойлова) Ксения Демьяновна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1899

Муж: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1901

Сын: Заводько Федор Акимович

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1902

Дочь: Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1905

Сын: Заводько Петр Акимович

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: Елизавета Акимовна

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1908

Дочь: Клавдия Акимовна

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Заводько Николай Акимович

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Заводько Яков Акимович

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1915

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close