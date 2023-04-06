Заводько (Самойлова) Ксения Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1899
Рождение ребёнка
20.03.1901
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1902
Дочь: Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1905
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: Елизавета Акимовна
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1908
Дочь: Клавдия Акимовна
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Заводько Николай Акимович
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1912
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1915
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Заводько Аким Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно