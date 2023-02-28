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Павел Иванов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

02.05.1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: ?

Мать: ?

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
02.05.1834
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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